Fumogeni e "torta cento colpi": tifosi granata nel mirino Prima e durante la partita tra Palermo e Salernitana i controlli della questura e della Digos

Tifosi granata nei guai dopo la trasferta palermitana. Prima del match contro i siciliani, infatti, gli agenti dei commissariati di Bagheria e Termini Imerese hanno sequestrato fumogeni e giochi pirotecnici illegali. Fra questi, anche la ben nota "torta 100 colpi", oltre a candele e bengala custoditi in un pullman con una cinquantina di supporters salernitani. La polizia ha identificato gli occupanti, la cui posizione - si legge in una nota della polizia palermitana - è ora al vaglio della Questura per eventuali Daspo.

Non solo. La digos siciliana ha anche denunciato due tifosi granata che, durante il primo tempo della partita, avevano acceso dei fumogeni nel settore ospiti. Decisive le immagini registrate dagli agenti, che hanno individuato e segnalato i supporters subito dopo la fine del match.

Redazione Salerno