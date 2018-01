Bomba carta contro il comune: s'indaga E' caccia ai vandali

Una bomba carta contro il Comune di Eboli. E' accaduto ieri sera, nell'esplosione sono state distrutte due porte e una finestra a piano terra. In largo Pastrana sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri.

In maniera precauzionale il sindaco Cariello ha disposto che venissero installati dei pannelli per coprire gli spazi vuoti aperti tra i vetri frantumati. Intanto le forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità degli autori del gesto. Sono anche stati controllati alcuni rivenditori di botti per avere ulteriori informazioni su chi possa aver fatto esplodere la bomba carta.

