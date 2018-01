Fiamme in casa: giovane eroe evita tragedia Paura nel quartiere

Tragedia scampata ieri sera in un'abitazione del rione Petrosino, a Salerno. Per causa ancora non chiare, si è sviluppato un incendio. Ad intervenire e salvare tutti ci ha pensato un giovane salernitano, Matteo Criscuoli, come riporta il sito Salerno Today. Il giovane è corso subito in aiuto della famiglia che si trovava nella casa invasa dalle fiamme.

L'improvvisato eroe ha forzato la porta d'ingresso e quella del bagno da dove pare provenisse l'incendio. E' riuscito così ad evitare che le fiamme si propagassero.

Sul posto sono poi accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri per la messa in sicurezza e i rilievi del caso. In tanti si sono complimentati con il ragazzo per il suo provvidenziale intervento.

S.B.