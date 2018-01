Trovati dai carabinieri 12 ordigni nascosti in 2 zaini Si cercano i proprietari

Botti illegali. Li hanno sequestrati, durante i festeggiamenti del Capodanno, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Amalfi. 12 gli ordigni esplosivi artigianali di tipo pirotecnico, trovati all'interno di due zaini, nascosti a bordo strada in Via Comite, ad Amalfi.



I militari stazionavano in piazza Flavio Gioia: intorno alla mezzanotte, dopo una forte esplosione di un petardo in Via Comite che ha causato lievi danni ad un'auto parcheggiata, sono accorsi sul posto, dove hanno rinvenuto i 12 ordigni artigianali per un peso complessivo lordo di 3 kg.



Sono in corso indagini sia per identificare i responsabili del primo botto, che si sono dileguati, sia per verificare se, con lo stesso materiale, abbiano provocato altri danni a cose o persone.





I militari intervenuti erano impegnati nel dispositivo di sicurezza pianificato dalla Comando Compagnia di Amalfi, che ha visto impegnati per tutta la notte 15 militari in servizio di ordine pubblico e di perlustrazione su tutto il territorio costiero.

S.B.