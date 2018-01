Donna morta risucchiata dalle onde L'estremo tentativo di salvarla. Il suo cuore non ha retto

Quando è stata ripescata dal mare che l'aveva inghiottita, per lei ormai non c'era più nulla da fare. E' morta così la 55enne turista veneta, finita in mare questa mattina a Praiano, insieme a una coppia di amici. La Guardia Costiera di Salerno, diretta dal Comandante Giuseppe Menna, ha coordinato l’attività di ricerca e soccorso in mare a favore dei tre turisti travolti mentre passeggiavano nei pressi della spiaggia di Marina di Praia.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno è stata dapprima allertata dal personale del 112 e successivamente, tramite numero blu 1530, da cittadini che segnalavano la presenza di tre persone in acqua. E' stata così disposta l’uscita della motovedetta della Guardia Costiera di Amalfi ed è stato contattato il 118 per l’invio in zona di un’ambulanza. Dopo alcuni minuti, i militari in servizio presso la Sala Operativa hanno ricevuto la notizia del salvataggio di un uomo mentre altri due risultavano ancora in mare.

La motovedetta, una volta raggiunto il tratto di mare interessato dall’incidente, ha provveduto al recupero di due persone, un uomo e una donna.

Quest’ultima, di 55 anni, originaria di Belluno, era in arresto cardiocircolatorio. Considerate le gravi condizioni di salute della donna, è stato richiesto l’invio in zona di un elicottero del 118 ma, nonostante le manovre di rianimazione effettuate prima a bordo della motovedetta e successivamente dal personale del 118 giunto in porto ad Amalfi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le altre persone coinvolte dall’incidente sono state affidate alle cure dei medici.

S.B.