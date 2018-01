Tragedia sui binari: uomo travolto e ucciso da un convoglio Bloccato il traffico ferroviario per ore

Tragedia sui binari. Un uomo è stato travolto e ucciso questa sera tra Battipaglia e Montecorvino Rovella. Ancora non sono chiare le dinamiche della sciagura. L’incidente si è verificato al passaggio a livello di via Fosso Pioppo. Gli inquirenti per il momento non escludono alcuna ipotesi, anche quella del suicidio. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per gestire il traffico.

La circolazione è stata sospesa tra Pontecagnano e Battipaglia. Attivato il servizio sostitutivo con autobus Napoli. Il dramma alle 18.30 quando il Regionale 2432 Paola – Napoli, con circa 400 passeggeri a bordo, ha investito mortalmente una persona. Sono in corso gli accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

S.B.