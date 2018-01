Travolta dall'onda killer, sindaco: prese tutte le precauzioni Montano le accuse. "Quella strada andava chiusa"

Una vacanza in Costiera Amalfitana che si è trasformata in tragedia per Mariangela Calligaro, la 55enne di Belluno che ieri ha perso la vita a Praiano, travolta da un'onda killer. La donna stava passeggiando sulla stradina che unisce la Praia con il night club l'Africana, con il marito e una coppia di amici quando il mare l'ha portata via. Tre di loro sono finiti nelle acque gelide in balia delle onde.

A dare l'allarme un operaio che ha chiamato il sindaco del piccolo comune. E' così stata allertata la Capitaneria di Porto di Salerno. Intanto l'altra donna finita in mare è stata salvata dal marito che si è lanciato in acqua con un salvagente legato a una fune. La signora Mariangela e il marito invece erano più a largo. Lui l'ha tenuta con una mano, mentre con l'altra si reggeva ad una boa. Una volta portata a riva per la 55enne ormai non c'era più nulla da fare. Un dramma che ha scosso la piccola comunità della Costiera.

Intanto è partita un'indagine della procura di Salerno che dovrà accertare, nel caso ve ne siano, le responsabilità di quanto accaduto. Il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino si è detto vicino con tutta l'amministrazione comunale alle persone colpite da questa tragedia. Ha risposto ai microfoni di Otto Channel dopo le polemiche sorte per la presunta mancanza di sicurezza della stradina in questione. “La strada è una strada chiusa – ha detto il primo cittadino – in alcuni tratti non è percorribile. Riteniamo che tutte le misure preventive siano state prese. Non più di due mesi fa con il comando della polizia municipale abbiamo provveduto al transennamento.

A chi dice che andrebbe impedito l'accesso con un cancello voglio ricordare che si tratta di una strada che porta a case private e a un locale. Sicuramente la situazione andrà studiata per evitare che si verifichi ancora un incidente del genere.

L'onda che ha colpito i turisti – continua il sindaco – è stata un'onda anomala per le condizioni del mare che c'erano in quel momento. Il bollettino dava allerta verde. Sicuramente andranno migliorate le informazioni da offrire ai turisti che soggiornano a Praiano, con il supporto anche delle strutture ricettive della zona”.

S.B.