Bimbo gioca con un bicchiere: finisce in ospedale Un Capodanno da dimenticare per la famiglia metelliana

Finisce in ospedale il Capodanno di una famiglia di Cava de' Tirreni. Brutta avventura per un bambino e i suoi genitori. Il piccolo, come hanno raccontato la madre e il padre sui social, dopo aver toccato e giocato con un bicchiere di plastica colorato, ha avuto una reazione allergica al viso e “ha mostrato fatica nel respirare”.

Ricoverato al “Santa Maria dell’Olmo”, il bimbo è stato soccorso dagli operatori sanitari che gli hanno diagnosticato la reazione allergica causata dai coloranti contenuti nel bicchiere rosso, utilizzato per il brindisi di inizio anno.

S.B.