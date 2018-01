Camion si incastrano sul viadotto: traffico in tilt Code e circolazione deviata

Salerno nella morsa del traffico nel tardo pomeriggio di oggi. A mandare in tilt la circolazione in città un incidente sul viadotto Gatto. A scontrarsi due camion di grandi dimensioni.

I due articolati sono rimasti incastrati tra di loro. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco che hanno dovuto usare una gru per rimuovere i mezzi incidentati. Intanto i caschi bianchi hanno provveduto a deviare il traffico delle auto. Inevitabilmente le macchine si sono concentrate tutte nel centro di Salerno. Disagi in direzione Fratte e agli accessi per la tangenziale. Ha risentito dei rallentamenti anche il traffico da Baronissi a Salerno.

