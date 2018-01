VIDEO|Morti ustionati: dolore e commozione ai funerali Oggi lutto cittadino

Dolore e commozione a Mercato San Severino per l'ultimo saluto alla famiglia Papa: madre e due figli, morti carbonizzati nell'incendio della loro abitazione, in via Tommaso Sanseverino. Una folla silenziosa ha partecipato alle esequie nella solennità del Convento di Sant'Antonio. Intanto nei giorni scorsi sono state effettuate le autopsie di Iole De Marco 82 anni, e dei suoi due figli: Donato, 60 anni e Franco Papa, 58 anni.

L'esame autoptico eseguito presso l'istituto di medicina legale dell'Ospedale Fucito di Curteri, dovrà fare chiarezza su una storia dai contorni ancora poco chiari. La prima salma ad essere esaminata è stata quella di Franco, il fratello più piccolo, trovato sul letto in camera propria.

E' lui ad aver riportato le ustioni più importanti. Molto probabilmente l'incendio potrebbe essere partito proprio da lì. Poi si è proceduto con la madre e il maggiore dei due figli, Donato, ritrovato ai piedi del letto della donna. Per tutti e tre la causa della morte sarebbe da ricondursi all'asfissia. Sul caso indagano i carabinieri di Mercato San Severino che dal principio non hanno escluso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio.

Uno dei due figli potrebbe aver volontariamente appiccato il fuoco. Oggi però è il giorno dell'addio a Mercato San Severino. Proclamato dal sindaco Antonio Somma il lutto cittadino. La comunità si è stretta intorno ai familiari delle vittime, una famiglia molto riservata ma molto conosciuta e stimata.

Sara Botte