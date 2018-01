Furti in casa in aumento: il bilancio della polizia Questore: reprimere i reati contro il patrimonio e lotta ai topo d'appartamento i nostri obiettivi

“La repressione dei reati contro il patrimonio, che toccano da vicino il cittadino, e la repressione dei furti in appartamento, che colpiscono il cittadino nella sua intimità, saranno i nostri primi obiettivi per il 2018". A dirlo è il questore Pasquale Errico che ha fornito i dati del bilancio dell'attività svolta dagli agenti sul territorio cittadino e provinciale, durante il 2017, a margine della conferenza di presentazione del calendario a sfondo benefico, con proventi destinati all'Unicef. Per il questore è stato un anno caratterizzato soprattutto da una lotta "senza quartiere, a tutela della sicurezza del cittadino".

Ecco i dati nel dettaglio:

Le persone arrestate sono state 359, quelle denunciate 1219 nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. I furti in abitazione sono stati 412: in aumento del 25,60% rispetto al 2016 (328). I furti in esercizi commerciali 281. Si registra una diminuzione: -12,46% rispetto all'anno precedente (321). Le rapine sono state 92 (-8%), le truffe 58 (-17,12%), i permessi di soggiorno rilasciati sono stati 14.430 e le richieste di asilo politico trattate dalla Questura sono state 3189. Le forze dell'ordine hanno gestito 7 sbarchi nel 2017 per un numero complessivo di 5450 migranti arrivati al porto di Salerno. Diminuiti i Daspo: 31 nel 2017 a fronte dei 69 del 2015 e 92 del 2016.

Per il questore Errico, "sono diminuiti i reati nella città di Salerno. In aumento, invece, i furti in appartamento. Lavoriamo con l'Autororità Giudiziaria, in molti casi si è trattato di bulgari arrestati, specializzati in furti. Vogliamo dare nel 2018 un colpo mortale ad organizzazioni criminali che devastano il territorio salernitano. Il sistema di videosorveglianza sarà un valido aiuto. Grazie al contributo della Camera di Commercio e del Comune di Salerno, sarà implementato il numero di telecamere in città. Ho effettuato sopralluoghi per individuare i punti nevralgici".

Un occhio anche alla manifestazione Luci d'Artista. "Vi abbiamo dedicato particolare attenzione – precisa il questore - Il piano ha retto ed è stato un vero successo, grazie anche alla collaborazione del comune di Salerno. Abbiamo agito anche con unità anti terrorismo per garantire la salvaguardia dei cittadini. ll centro storico di Salerno è stato fortemente presidiato da forze di polizia, soprattutto nei fine settimana”.