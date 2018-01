Grave carenza di sangue: andate a donare L'invito dell'Avis, ospedali in difficoltà

Tutti gli ospedali della Campania ed in particolare l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno stanno affrontando in questo periodo una grave carenza di sangue con ovvie ripercussioni sulla ottimale assistenza agli ammalati. L'Avis di Salerno fa sapere in una nota che per venire incontro a tale necessità ha intensificato la sua attività di volontariato tenendo aperta la UdRF ( Unita di Raccolta Fissa ) presso la sede di Salerno in via Pio XI n.1, per permettere a tutti coloro che intendono donare il proprio sangue in favore di chi, purtroppo, ne ha bisogno di poterlo fare nei seguenti giorni :

venerdi 5 – sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018 dalle ore 8 alle ore 10.00

“Si ricorda che per poter donare il sangue bisogna;

* trovarsi in buona salute e non assumere farmaci controindicati;

*non aver praticato tatuaggi da meno di 4 mesi

*che siano trascorsi almeno 90 giorni per gli uomini e 180 giorni per le donne in età fertile se hanno già donato il sangue.

* essere maggiorenni;

*esibire un valido documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria.

La donazione oltre che aiutare chi ne ha bisogno serve anche allo stesso donatore che con il controllo medico e gli esami del sangue che verranno praticati potrà tenere sotto controllo il suo stato di salute.

Per la donazione è permessa anche una piccola colazione avendo cura di evitare il latte e/o suoi derivati.

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n.fisso 089233600 o sul cellulare 3381668683”.

S.B.