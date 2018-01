Muore soffocato mentre mangia il panettone Un boccone di traverso è stato fatale

Tragedia ieri mattina a Siano. All'interno di una struttura sanitaria privata per la degenza e la riabilitazione di malati con problemi psicofisici, un uomo è morto soffocato da un pezzo di panettone. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe sottratto ad un altro paziente una fetta di dolce e l'avrebbe ingoiata con avidità.

Il boccone però gli sarebbe andato di traverso. A nulla sono valsi i tentativi di soccorrere il malcapitato da parte del personale della clinica. Anche l'ambulanza del 118 intervenuta non ha potuto far nulla se non accertare il decesso dell'anziano. L'uomo è arrivato già morto all'ospedale di Mercato San Severino.

La salma è stata posta sotto sequestro dal magistrato di turno della procura di Nocera Inferiore. Intanto si aspettano i risultati dell'autopsia per chiarire con precisione le cause della morte che da un primo esame esterno pare sia sopraggiunta per asfissia.

S.B.