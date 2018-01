Partorisce un bambino morto: la tragedia in clinica I genitori hanno sporto denuncia

Ha partorito un bambino nato morto. Il dramma ieri sera presso l'Istituto Clinico Mediterraneo, di Agropoli. I carabinieri della compagnia locale hanno sequestrato la cartella clinica relativa al parto di una donna, residente a Campagna.

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso del feto potrebbe essere avvenuto durante il travaglio per il soffocamento dovuto al cordone ombelicale, che avrebbe strozzato il piccolo.

I medici avrebbero in extremis tentato il parto cesareo per salvare il feto ma senza riuscirci. Ora i genitori vogliono vederci chiaro e avere giustizia. Capire se i sanitari che hanno avuto in cura la donna possano aver fatto degli errori risultati poi fatali per il neonato.

Hanno così deciso di sporgere denuncia. La salma è stata posta sotto sequestro come disposto dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania. L'esame autoptico è stato fissato per martedì prossimo.

S.B.