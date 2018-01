Ladri in casa: messi in fuga dai condomini Intervengono i vigili del fuoco

Paura ieri sera nel quartiere di Torrione. I ladri hanno cercato di penetrare in un appartamento al quarto piano di uno stabile.Hanno forzato la porta d'ingresso ma, scoperti, si sono dati alla fuga. Alcuni condomini, resisi conto di quanto stava succedendo, hanno chiamato i carabinieri.

Tutto è successo intorno alle 20. I militari hanno iniziato le ricerche setacciando la zona. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco con due autoscale per permettere alla famiglia di rientrare nella propria abitazione. La porta era infatti rimasta bloccata.

I caschi rossi sono saliti con la scala sul balcone della casa e, una volta dentro,hanno consentito l'accesso. Molti curiosi in strada hanno assistito all'intervento che non è passato inosservato anche perchè la strada è stata chiusa per diverso tempo per permettere ai pompieri di operare.

S.B.