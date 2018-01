Tenta il suicidio: salvato dai carabinieri Ha provato a lanciarsi nel vuoto da un ponte

Dramma sfiorato la scorsa sera, a Vallo della Lucania. Un uomo di Novi Velia ha minacciato di lanciarsi da un ponte in Via Angelo Rubino, da un’altezza di circa 15 metri. A dare l'allarme alcuni passanti. I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Mennato Malgieri sono intervenuti riuscendo ad evitare il peggio e a mettere in salvo l'aspirante suicida. L'uomosi era posizionato dall’altra parte della ringhiera e minacciava di gettarsi nel vuoto.

Sul posto anche i soccorritori del 118 per le cure del caso.

S.B.