Bimbo nato morto: nove indagati tra medici e sanitari La verità dall'autopsia

Nove indagati per il bambino nato morto all’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. La tragedia ha colpito una famiglia di Campagna. Ancora da chiarire cosa abbia provocato il decesso del piccolo prima del parto. A fare luce sarà l'autopsia che sarà effettuata martedì all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Intanto i genitori del neonato hanno sporto denuncia ai carabinieri di Agropoli. I militari hanno sequestrato la cartella clinica che è a disposizione della Procura di Vallo della Lucania.

In queste ore, come da prassi, verranno notificati gli avvisi ai medici e al personale sanitario che hanno seguito la donna durante il ricovero. Avranno così la possibilità di nominare i propri consulenti per assistere all’esame autoptico. Tra le ipotesi accreditate quella che il piccolo abbia perso la vita a causa di un soffocamento dovuto al cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo.

Un dramma che ha colpito duramente la coppia che vive a Quadrivio di Campagna. La notizia ha sconvolto e rattristato la comunità di Agropoli e quella di Campagna.

S.B.