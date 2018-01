"Stai parlando troppo", lettera con proiettile al consigliere Sul caso indagano i carabinieri

Minacce al consigliere comunale di Baronissi Alfonso Farina. L'ex assessore all'ambiente ha ricevuto una lettera minatoria, recapitata in forma anonim, con all’interno un proiettile: “Stai parlando ancora troppo, non hai capito che devi tacere sui rifiuti”, questo il testo della missiva realizzato con il ritaglio dei caratteri di giornale.

Farina ha sporto denuncia ai carabinieri. Già in passato aveva ricevuto altre due intimidazioni. Attestati di solidarietà da parte dei consiglieri comunali, anche quelli dell’opposizione.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Gianfranco Valiante: "E’ un episodio di intimidazione che ci sorprende. Al collega Alfonso Farina va la solidarietà mia personale e di tutto il Consiglio comunale ma siamo certi che il messaggio sia opera di un idiota e non di un criminale. Sono certo che si tratti di un idiota perché Farina è un ex assessore, oggi consigliere comunale, e non ha alcun incarico di gestione al Comune. L’episodio, dunque, pur grave, non sfiora neanche lontanamente l’operato dell’amministrazione comunale che opera nel segno della massima trasparenza e della legalità".

E ancora: "Siamo fiduciosi nell’operato delle forze dell’ordine che faranno luce sull’episodio. Non riteniamo inoltre sia giusto chiamare in causa un problema di pubblica sicurezza: stiamo lavorando da tempo su questo fronte per garantire la massima sicurezza ai cittadini, con azioni concrete che vanno dai controlli serrati del territorio all’implementazione del sistema di videosorveglianza. Un caso isolato di intimidazione personale ad un consigliere comunale, pur gravissimo, non deve creare facili ed esagerati allarmismi”.

