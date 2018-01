Rissa sul lungomare: "Sicurezza sempre, anche dopo le Luci" Il monito del sindaco dopo l'episodio che ha visto protagonisti africani e vigili urbani

"Esprimo profondo apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo la Polizia Municipale di Salerno, anche in stretta collaborazione con le altre forze dell'ordine in ottemperanza del Piano di sicurezza predisposto dalla Questura su mia sollecitazione. La percezione della sicurezza che si respira in città è misurabile e concreta. Siamo riusciti a sedare sul nascere anche episodi di microcriminalità". Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, interviene sul dibattito in città relativo alla sicurezza.



Ieri sera, due extracomunitari di origini gambiane, visibilmente ubriachi hanno iniziato a litigare sul Lungomare cittadino. Uno dei due ha anche scagliato una pietra contro una vetrina per punire il proprietario del bar, il quale si è rifiutato di vendergli alcolici. A quel punto sono intervenute svariate pattuglie della Polizia Municipale (qui il video di Ottopagine) e poi due volanti. Uno dei due soggetti è stato fermato per l'identificazione perché senza documenti e denunciato per danneggiamento aggravato ed è stato raggiunto da una sanzione amministrativa per ubriachezza. Ieri pomeriggio, invece, sempre sul Lungomare Trieste, gli agenti della Municipale sono intervenuti per sedare una rissa tra due extracomunitari.



"Manteniamo alta l'attenzione e lo faremo anche dopo il periodo di Luci d'Artista", ha assicurato la fascia tricolore che, dopo il bilancio del Questore Pasquale Errico, ha sottolineato come abbia funzionato, di fatto, il piano sicurezza durante tutta la kermesse natalizia. L'episodio accaduto sul Lungomare, con due agenti costretti a fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi" di Salerno, era stato denunciato dalle associazioni sindacali - in primis dalla Csa Fiadel - che aveva invocato un rafforzamento del pattugliamento interforze visto l'impegno in prima linea dei caschi bianchi della città.

Redazione Salerno