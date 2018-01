Muore soffocato dal panettone: sette gli indagati Il 52enne è arrivato in ospedale in arresto cardiaco

Sono sette le persone indagate dalla Procura di Nocera Inferiore per la morte di Valentino Gaudino, il 52enne che ha perso la vita in ospedale per soffocamento, dopo aver mangiato un panettone all’interno di una clinica di Siano dove si trovava ricoverato. L'uomo avrebbe strappato il dolce dalle mani di un altro paziente.

Sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Si tratta di tre dipendenti della struttura sanitaria privata e di quattro membri del 118, che sono intervenuti per soccorrere il 52enne. Il paziente giovedì sera è arrivato all’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino già in arresto cardiaco.

Si indaga senza sosta per capire se in qualche modo vi sia stata una colpa da parte dei sanitari che sono intervenuti al momento del drammatico incidente. Intanto nei prossimi giorni verrà svolto l’esame autoptico da parte del medico legale Giuseppe Consalvo. Elementi utili alle indagini arriveranno proprio dall'autopsia.

S.B.