Trovato morto in un furgone: infarto fatale Ha stroncato un 52enne

Maurizio Giordano, burattinaio di 52 anni, è morto di infarto, in Litoranea, in località Campolongo. Eboli. Il 52enne salernitano era stato ritrovato morto all'interno di un furgone parcheggiato a bordo strada dal custode del Camping Paestum. Giordano, al momento del ritrovamento era morto da poco. Il custode ha così dato l'allarme ma i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I tentativi di rianimare l'uomo sono stati inutili.

La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli. Esaminata sabato mattina dal medico legale Luigi Mastrangelo, si è così appurato che ad uccidere il 52enne sia stato un infarto fulminante. Molto probabilmente il malore ha colpito il malcapitato mentre era alla guida del suo furgone. Intanto oggi si sono svolti i funerali del burattinaio a Salerno.

S.B.