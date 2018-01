Ingerisce hashish a 15 mesi: sciolta la prognosi Il piccolo esce dal reparto di rianimazione

Il bambino di 15 mesi che venerdì sera ha ingerito un pezzo di hashish del padre in casa sta meglio. Questa mattina i sanitari del reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia hanno sciolto la prognosi riservata ed hanno trasferito il bambino nel reparto di pediatria del nosocomio battipagliese. Le condizioni del piccolo sono migliorate progressivamente con il passare delle ore.

Da ieri è sveglio. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai familiari ma anche all'équipe medica che ha in cura il bambino e alle tante persone che hanno seguito con apprensione la vicenda. Il bimbo era arrivato in ospedale in stato ipotonico, accompagnato dal padre - un 29enne con precedenti per droga, stando alle informazioni dei carabinieri - al pronto soccorso.

Dopo i primi accertamenti, ed i sospetti dei medici del "Ruggi d'Aragona", era chiaro che il bimbo potesse aver ingerito hashish.Trasportato d'urgenza al reparto pediatrico di Battipaglia, fortunatamente ha risposto bene alle cure. I carabinieri, intanto, hanno ascoltato e poi denunciato il padre.

S.B.