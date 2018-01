Trovato con l'hashish in auto: arrestato 40enne Era nascosto nel giubbino

L'hanno beccato con l'hashish addosso. E' accaduto a Macchia di Montecorvino Rovella, dove i carabinieri della Stazione di Montecorvino Pugliano hanno arrestato Domenico Barba, operaio 40enne di Battipaglia, con precedenti specifici a carico, in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari hanno proceduto al controllo delle persone che erano a bordo di una Fiat Punto nel momento in cui si è fermata nei pressi di un circolo ricreativo della zona. Perquisioto, il conducente è stato trovato in possesso di quattro stecche di hashish del peso complessivo di 21 grammi, nonché della somma complessiva di 180 euro. La droga era custodita in parte, tre pezzi per l’esattezza, nel pacchetto di sigarette che Barba aveva nella tasca del giubbino, il reso nella tasca dei pantaloni.

Denunciato per concorso, invece, l’unico passeggero dell’auto, un 28enne disoccupato di Bellizzi, al quale sono stati sequestrati una piccola dose di hashish e 190 euro in contanti.

Domenico Barba è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

S.B.