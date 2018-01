Sorpreso a fare sesso con una prostituta: 7mila euro di multa L'uomo era anche senza patente e senza assicurazione

Quel che gli è capitato non lo dimenticherà sicuramente. Un 36enne salernitano ha pagato molto cara una serata trascorsa con una prostituta. Il giovane è stato beccato dai vigili urbani di Eboli, che hanno anche accertato che guidava senza patente un'auto priva di assicurazione.

Non solo, dunque, l'imbarazzo evidente per essere stato scoperto dai caschi bianchi nudo in auto con una prostituta di origini nigeriane, nella pineta di Campolongo, ma anche un danno economico non da poco. Alla multa si è aggiunta infatti una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, e sanzioni per circa 7 mila euro per la mancanza della patente, dell'assicurazione e della revisione della macchina. Il 36enne ha provato a giustificarsi, ma è stato iniutile.

S.B.