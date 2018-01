Colpo all'ufficio postale: portata via la cassaforte Sarebbe stata aperta al cimitero e abbandonata

Un colpo senza precedenti nel piccolo comune di Furore, in Costiera Amalfitana. Ignoti nella notte, tra le quattro e sei, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di piazza della Mola, proprio nei pressi della sede comunale, pare portando via la cassaforte con al suo interno circa 16mila euro. I malviventi avrebbero agito indisturbati durante la notte.

Il piccolo blindato, dalle dimensioni di 150 per 50 centimetri, sarebbe stato caricato a bordo di un'auto e trasportato fino al cimitero, sulla strada per Amalfi, dove sarebbe stato aperto e poi abbandonato, dopo aver portato via il denaro. I ladri avrebbero fatto irruzione, forzando la porta d'ingresso, anche nel comune di Furore, sempre alla ricerca di soldi e di una cassaforte.

Ad accorgersi di tutto i dipendenti che avrebbero trovato questa mattina all'apertura gli uffici nel caos. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Amalfi per i rilievi.

Si dovrà fare ora una stima dei danni e risalire all'identità dei ladri.

S.B.