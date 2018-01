Chiusa pasticceria: Nas sequestrano 100 kg di dolci e pastiere Maxi blitz anche in un'azienda: portate via 4mila uova

Chiusa una pasticceria dopo un maxi sequestro dei Nas, intervenuti, con l’ausilio di personale medico dell’Asl Salerno, in un'attività commerciale di Battipaglia.

Le irregolarità che sarebbero state accertate riguardano oltre 100 chili di prodotti dolciari vari (torte, pastiere e semilavorati), nonchè oltre 800 uova, perchè senza la documentazione che ne attestasse la tracciabilità. La pasticceria e il suo laboratorio di produzione, disposti su una superficie di circa 100 metri quadri, sono stati chiusi ad horas a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali rilevate.

Ancora ispezioni igienico sanitarie, sempre da parte dei Nas e dell'Asl, anche presso un'azienda zootecnica di Eboli. Oltre 4mila le uova sequestrate, perchè non è stata fornita la documentazione relativa alla tracciabilità, determinante per la sicurezza alimentare.

