Muore dopo una caduta: donati gli organi Resteranno in Campania: prelevati fegato, reni e cornee

Una caduta che gli è stata fatale. E' morto così al Ruggi un 64enne, arrivato dal pronto soccorso di Polla. La ferita alla testa non gli ha lasciato scampo. L’uomo dopo aver perso i sensi è caduto ed ha battuto violentemente il capo, procurandosi un vasto ematoma subdurale. Dal Pronto Soccorso di Polla, valutata la situazione, è stato così disposto il trasferimento a Salerno. Nel pomeriggio di ieri è stato eseguito un intervento di craniotomia per decomprimere l’encefalo ma, purtroppo, all’alba di oggi è stata dichiarata la morte cerebrale.

“Si è pensato subito alla donazione d’organi - fanno sapere dal Ruggi in una nota - ma, essendo l’uomo senza familiari diretti (risulta orfano, senza fratelli o sorelle e non coniugato) è stato necessario, da parte del Primario ff della Rianimazione dottor Renato Gammaldi, contattare il servizio di Assistenza Sociale e il responsabile dell’Ufficio Anagrafe di Sala Consilina, dove l’uomo risiedeva, per poter avviare l’osservazione di morte.

La dottoressa Carmela Policastro, coordinatore delle Donazioni d’organo, coadiuvata dal responsabile della Rianimazione dottor Giuseppe Calicchio e dal personale di reparto, ha dato il via al periodo di osservazione, mentre la Polizia Stradale di Sala Consilina ha rapidamente fatto pervenire in Ospedale la documentazione originale fondamentale per completare la procedura.

Alle ore 16.00 l’osservazione di morte è terminata con esito positivo e in serata giungeranno da Napoli equipe chirurgiche per il prelievo di fegato, reni e cornee, organi che resteranno tutti in Campania”.

S.B.