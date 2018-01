14enne violentata nella casa famiglia: pm chiede il processo Ad abusare della giovanissima sarebbe stato un operatore 27enne

Il sostituto procuratore Elena Guarino ha chiesto il rinvio a giudizio per il 27enne salernitano, accusato di avere approfittato di una 14enne ospite di una casa famiglia. L'ipotesi di reato contestata è quella di violenza sessuale aggravata.

Tutto sarebbe successo in una struttura della zona orientale della città. Il prossimo 22 gennaio davanti al Gup del tribunale di Salerno Piero Indinnimeo la minore, rappresentata dall’avvocato Pino Denami, potrà decidere se costituirsi parte civile. La storia è emersa dopo la denuncia da parte della ragazzina che si era confidata, vinte le esitazioni, con le assistenti sociali della struttura. Poi la decisione di denunciare quanto sarebbe accaduto nella struttura. Nel febbraio dello scorso anno l'incidente probatorio.

I fatti risalgono invece al 2015. L'operatore e l'adolescente avrebbero stabilito da subito un forte legame. La 14enne con un passato difficile, la madre arrestata per spaccio di droga, aveva trovato nel 27enne un punto di riferimento sul quale fare affidamento. Si fidava del giovane e tra i due c'era molta confidenza. Avrebbe per questo motivo esitato prima di denunciare il tutto. Gli abusi denunciati: palpeggiamenti e atti sessuali.

Tutto sarebbe successo nella camera dove la giovane dormiva. Le indagini della Procura di Salerno stanno ripercorrendo i fatti. Di come la ragazzina con il passare dei mesi vedesse il 27enne ormai come una persona di famiglia. Sarebbe stata proprio lei a decidere di far entrare l'operatore nella sua stanza per parlare un po'. Poi la situazione sarebbe degenerata.

Ora spetterà al Gup decidere se accogliere le accuse della procura e rinviare a giudizio il 27enne facendo partire il processo a suo carico. Intanto il 27enne è stato allontanato dalla casa famiglia nella quale lavorava che ospita circa 15 ragazzi.

S.B.