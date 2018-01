Furto in azienda: portati via 60mila euro Il colpo messo a segno durante la notte

Un brutto risveglio per un imprenditore di Agropoli. Nei giorni scorsi ha subito un furto dal valore ingente, circa 60mila euro. A mettere a segno il colpo ignoti che, durante la notte tra il 7 e l'8 gennaio, sono entrati nei locali dell'azienda in contrada Cannetiello. L'anziano proprietario, 77 anni, si è accorto di quanto fosse successo soltanto all'indomani.



Avrebbe notato, una volta entrato nella sua proprietà, il cancello di accesso aperto e all’interno del fabbricato avrebbe scoperto che le porte dei due uffici erano state forzate. Portate via un’autovettura e diversi utensili da lavoro. Il 77enne ha denunciato il furto ai carabinieri che stanno indagando per risalire ai responsabili.

S.B.