Abuso d'ufficio: nei guai due funzionari comunali Sono stati denunciati

Nei guai due funzionari pubblici del comune di Sicignano degli Alburni. I militari della Sezione operativa navale della guardia di finanza di Salerno, in ottemperanza alle direttive della locale procura della repubblica, hanno notificato sette provvedimenti di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di sette persone, tra queste i due funzionari dell'Ente. Dovranno rispondere, in concorso fra loro, dei reati di danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali, oltreché di abuso d’ufficio e falsità ideologica in atti pubblici.

I provvedimenti sono scaturiti all’esito di una complessa attività investigativa, delegata dalla procura della repubblica presso il tribunale di Salerno, eseguita dai finanzieri del reparto navale salernitano, che si sono avvalsi di un consulente tecnico nominato dalla stessa autorità giudiziaria.

L’attività investigativa – che ha già permesso lo scorso anno il sequestro di imponenti opere edili di pertinenza di una struttura alberghiera nel comune di Sicignano degli Alburni – ha consentito di accertare le ipotesi di reato a carico dei responsabili.

Non è la prima volta che il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, intervengono in queste zone. Qualche mese fa grazie a una ricognizione aerea su tutta l’area fluviale nei Comuni di Acerno, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano e Battipaglia, al fine di avere, anche attraverso rilievi fotografici, un quadro completo degli insediamenti posti lungo il corso idrico, sono state accertate delle irregolarità.

I successivi controlli hanno consentito di appurare che sulle quelle aree di demanio idrico, per un’estensione di complessivi 3.200 mq, vi erano diverse opere edili (parcheggi, aree di manovre, frutteti, manufatti e terreni coltivati) realizzate senza la prevista autorizzazione.





