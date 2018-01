Perseguita la sua ex fidanzata: arrestato un 30enne La seguiva, minacciava ed aggrediva in strada

Perseguitava la sua ex fidanzata, non rassegnandosi alla fine della loro relazione. Così S.G., un 30enne di Nocera Inferiore, è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Nocera Inferiore, in esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emanata nei suoi confronti.

I poliziotti, alle prime ore del mattino, si sono recati a casa del giovane ricercato, tra l’altro già sottoposto all’obbligo della permanenza in casa dalle ore 22,00 alle 07,00 del mattino ed all’obbligo di dimora, per dare esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, senza riuscire però a notificare il provvedimento.

Il 30enne, infatti, non era presente nella sua abitazione. Gli agenti hanno allora esteso le ricerche anche nei comuni limitrofi, dove vivono dei familiari e degli amici del giovane. Il 30enne è stato poi rintracciato nel centro cittadino di Nocera Inferiore, in tarda mattinata. E' stato arrestato ed accompagnato in carcere a Fuorni, dove si trova ancora.

Da tempo braccava la sua ex fidanzata, nonostante una serie di condanne inflittegli dal Tribunale di Nocera Inferiore. Non accettava che il loro rapporto si fosse definitivamente interrotto in modo irrecuperabile e a nulla sono serviti gli ammonimenti.

Così in più occasioni, la seguiva in strada, la minacciava. Pedinamenti continui fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche.

Comportamenti tali da provocare nella donna, che ha denunciato quanto accadeva, uno stato di ansia e timore per la propria incolumità che ne limitava la tranquillità anche nel fare una semplice passeggiata. Proprio per questo motivo il Gip di Nocera Inferiore ha ritenuto che il comportamento del 30enne, viste le gravi e reiterate molestie messe in atto, giustificassero l’applicazione della misura cautelare in carcere.

