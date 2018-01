Trovato con hashish e marijuana: arrestato 22enne Si trova ai domiciliari

Lo hanno sorpreso con la droga addosso. Un 22enne, con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri ad Eboli.

Il giovane è stato fermato e trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e marijuana, suddivisi in dosi, per lo spaccio, di un bilancino di precisione e di una somma di denaro ritenuta il presunto provento di un'attività di spaccio. E' stato sottoposto agli arresti domiciliari.

S.B.