Si impicca a 13 anni in casa: dolore e choc Si indaga sulla tragedia. La ragazzina avrebbe creato un cappio con la corda della vestaglia

Dramma questa mattina a Campagna, in provincia di Salerno. Una ragazzina di appena 13 anni si è tolta la vita impiccandosi. La tragedia in casa, in zona Castrullo. La giovanissima sarebbe morta per soffocamento. Avrebbe realizzato un cappio con la cintura dell'accappatoio, legando poi la corda improvvisata alla ringhiera di una scala a chiocciola interna all'appartamento. A trovare il corpo la madre.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata dell’Humanitas che ha cercato per molto tempo di rianimare la giovanissima, senza purtroppo riuscirvi. La tredicenne è morta tra il dolore e lo sconforto di familiari e soccorritori. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Eboli che hanno effettuato i controlli e i rilievi del caso. Non si conoscono ancora le cause che hanno spinto la ragazzina a compiere questo gesto estremo. II medico legale ha effettuato un primo esame esterno della salma, probabile la fissazione dell'autopsia per chiarire la dinamica della tragedia.

Si cerca anche sul computer e sul cellulare della 13enne qualsiasi elemento che possa far emergere il motivo di un atto terribile. L'obiettivo è capire se possa essere stata oggetto di molestie da parte di qualcuno o di bullismo; cosa possa averla turbata a tal punto da indurla a decidere di farla finita.

Per il momento non sarebbero state ritrovate lettere o messaggi di addio lasciati ai propri familiari per spiegare quanto successo. Gli investigatori comunque non escludono alcuna pista. La 13enne era in cura da uno specialista. Già in passato si era resa protagonista di episodi autolesionistici. Il gesto quindi potrebbe essere riconducibile a una crisi depressiva.

S.B.