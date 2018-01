Vendono merce contraffatta: fermati e denunciati 3 giovani Si tratta di senegalesi

Tre persone sono state fermate e denunciate dalla polizia per il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni. I tre, tutti senegalesi, sono: A. S. 37enne, Y. S. 42enne, entrambi regolari sul territorio italiano e con permesso di soggiorno, a differenza di I. B. 49enne, che non aveva rispettatoun precedente decreto di espulsione. Da un controllo in banca dati, sono emersi a carico di A.S. e I. B. precedenti specifici per introduzione in Italia di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Tutto è venuto a galla durante lo svolgimento del mercato settimanale a Battipaglia, quando ad A. S. sono stati sequestrati 2 giubbotti, 2 borse, 27 paia di scarpe di varie marche e colori, griffati, presumibilmente contraffatti e di illecita provenienza. Y.S. aveva 6 borse ed un borsellino di vari colori e marche, I. B. 65 borse e 46 borsette e borsellini. Gli stranieri non avrebbero fornito spiegazioni sul luogo e la data di acquisto della merce esposta, e sul costo complessivo, nè hanno esibito documenti fiscali o di viaggio.

Un quarto cittadino extracomunitario, sempre in occasione dell'intervento della polizia, resosi conto della presenza degli agenti, è riuscito a fuggire, abbandonando 41 orologi di vari marchi, tutti recuperati. L'intera merce è stata sequestrata, nei confronti di I. B. un nuovo decreto prefettizio di espulsione.

S.B.