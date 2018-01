Memorial per il 23enne morto: nasce la prima Piazza del cuore Il giovane perse la vita per un infarto fulminante

Domani mattina alle undici, nei pressi della Chiesa Santa Maria ad Martyres a Torrione nasce la prima "Piazza del Cuore.

Si tratta di un progetto con cui vogliamo diffondere la cultura della prevenzione attraverso la diffusione in città di defibrillatori pubblici da usare in caso di emergenza. Tante vite potrebbero essere salvate se avessimo luoghi e piazze cardioprotette nelle nostre città”. A dirlo è il consigliere d'opposizione Dante Santoro che ha promosso l'iniziativa.

Grazie alla raccolta fondi organizzata con il memorial Antonio Ciccarelli il quartiere di Torrione ha la sua piazza cardioprotetta. A fine mese organizzeremo anche un corso di primo soccorso e preparazione all'uso dei defibrillatori aperto alla cittadinanza. Speriamo che anche l'amministrazione inizi a trattare seriamente il tema della prevenzione così da moltiplicare le piazze del cuore in città", conclude Santoro.

Il giovane 23enne era stato colto da infarto mentre cenava con la fidanzata in un ristorante di Salerno, è deceduto presso il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto critiche e la prognosi è rimasta sempre riservata. Un’anomalia cardiaca congenita ha provocato il malore che non ha lasciato scampo al giovanissimo.

La scomparsa del 23enne, studente universitario di ingegneria, ha destato molta commozione in città, sollevando anche l'importanza della prevenzione e della diffusione di defibrillatori pubblici che in alcuni casi possono rivelarsi fondamentali per salvare delle vite. Così è nata l'idea del memorial, un torneo di calcio a cinque che si è tenuto presso il centro sportivo F6 Sportandwellness in via Salvatore Allende, a Salerno. Testimonial dell’evento Salvatore Fresi, ex calciatore di Salernitana e Inter.