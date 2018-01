Evade i domiciliari: lo scoprono i carabinieri Si tratta di un 24enne

E' agli arresti domiciliari ma viene scoperto lontano dalla propria abitazione. E' per questo che a Salerno i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza, per il reato di evasione, G. A., 24 anni. Il giovane è stato sorpreso in via Volpe, dove non si sarebbe potuto trovare sulla scorta della misura adottata nei suoi confronti: gli arresti in casa. Un regime al quale è stato nuovamente sottoposto.

S.B.