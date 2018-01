Incidente sull'A2: scontro tra due auto Nessun ferito grave

Incidente, questa mattina, sull'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due auto nel tratto tra Montecorvino e Pontecagnano.

Sul posto dello schianto si sono recate le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Non si registrano feriti gravi.

S.B.