Attacco hacker al comune: bandiera Iran in home page Si poteva visualizzare il tricolore con le mezzelune che formano la scritta Allah

Hacherata la home page del comune di Vallo della Lucania. Il sito web istituzionale dell’Ente è stato vittima dell'attacco di un gruppo hacker persiano. Entrando sulla home page dell'Ente compariva infatti la bandiera dell’Iran, il tricolore con le mezzelune che forma la scritta Allah.

“Hackerato da Mamad Warning, La sicurezza per me è bassa”, questo il messaggio che appariva con l’invito a contattare i Persian Hackers, poi l'indirizzo mail, per poter riattivare il sito web. In sito è stato poi ripristinato dai tecnici.

S.B.