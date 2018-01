Si sente male in mare a bordo di una nave Soccorso dalla Guardia Costiera

Si è sentito male a bordo di una nave mercantile al largo di Salerno. Malore per un marinaio di nazionalità indiana la notte scorsa.

La sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno ha coordinato un’attività di soccorso nelle acque antistanti al porto.

Dopo la richiesta di assistenza medica da parte del comandante di un mercantile battente bandiera Bahamas proveniente dal porto di Ravenna, la sala operativa ha contattato il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), organo deputato a fornire il parere tecnico-sanitario in caso di assistenza medica in mare, e ha allertato una motovedetta per effettuare l’operazione di soccorso.

In breve tempo, il malcapitato è stato portato via dalla nave e, grazie all’assistenza fornita dal personale del 118 presente a bordo della motovedetta della Guardia Costiera, trasferito a terra per essere trasportato alla più vicina struttura ospedaliera.

S.B.