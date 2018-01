Prostitute, rifiuti e abusivi: il bilancio dei vigili urbani Il report delle attività dei caschi bianchi: linea dura contro ogni forma di illegalità

Linea dura su abusivismo e rifiuti, ma anche il contrasto alla prostituzione e ad ogni forma di illegalità.

Il bilancio dei vigili urbani di Salerno per l’anno appena concluso, diffuso da palazzo di città, è pieno di numeri significativi: si contano, ad esempio, 855 multe a prostitute e clienti, 226 verbali per abbandono di rifiuti che si sommano alle quasi 900 bonifiche sul territorio.

Per gli uomini guidati dal comandante Elvira Cantarella da segnalare anche i 342 verbali ai parcheggiatori abusivi e gli oltre 200 per accattonaggio.

Ecco, nel dettaglio, i numeri diffusi dal comando salernitano dei vigili urbani:

226 verbali per abbandono rifiuti, 894 bonifiche effettuate sul territorio, 342 verbali a parcheggiatori abusivi, 855 verbali prostituzione (meretrici e clienti), 259 controlli su stranieri/extracomunitari, 14 provvedimenti di espulsione, 217 verbali accattonaggio, 258 verbali annonari, 232 verbali tributari, 303 denunce per reati vari, 38 emissioni di fogli di via, 49 denunce per violazioni edilizie.

Redazione Salerno