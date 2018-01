Incidente sulla statale: ferito il sindaco Il primo cittadino ha riportato un taglio alla testa

Il sindaco di Polla Rocco Giuliano è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Strada statale 19. Nello scontro con un'altra auto ha riportato un taglio, fortunatamente non grave. Soccorso gli sono stati dati diversi punti di sutura, ed è stato trasferito all'ospedale Curto di Polla dove è stato sottoposto a una Tac.

Ricoverato in ospedale anche il conducente dell'altra vettura scontratasi con quella della fascia tricolore cilentana, portato in ambulanza, nel nosocomio pollese.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: polizia locale e carabinieri per effettuare i rilievi che permettano di ricostruire la dinamica del sinistro.

Redazione Salerno