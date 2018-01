Dramma in casa: anziano trovato morto L'uomo non rispondeva alle chiamate

Il telefono squillava a vuoto da un po', così come anche alla porta non si aveva nessuna risposta. Un anziano di 83 anni di Salerno è stato trovato morto nella sua abitazione di via Sichelgaita, nalla tarda serata di ieri. A fare l'amara scoperta sono stati i vigili del fuoco, entrati mnell'appartamento dopo aver forzato un balcone.

Insieme ai caschi rossi sul posto sono giunti anche un'ambulanza, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, ed i carabinieri per gli accertamenti d'ordinanza. L'anziano sarebbe deceduto per cause naturali.

Redazione Salerno