Ex insegnante si uccide lanciandosi dal balcone La donna era molto conosciuta in città

Ha deciso di farla finita, lanciandosi dal balcone di casa propria. La tragedia ha come vittima una 53enne, ex insegnante, di San Valentino Torio. Tutto è successo questa mattina intorno alle 10, quando la donna è uscita sul balcone di casa, a Casatori, frazione della cittadina dell'agro, è salita sulla ringhiera e si è lanciata nel vuoto.

Il rumore sordo del corpo caduto sull'asfalto ha richiamato i residenti della zona che hanno scoperto in questo modo l'accaduto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. La 53enne era molto conosciuta nel comune anche se in quest'ultimo periodo pare uscisse poco di casa, secondo quanto hanno raccontato i vicini.

S.B.