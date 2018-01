VIDEO|Rapina sul Corso: inseguito scappa e lascia i soldi Il titolare del negozio recupera la refurtiva

Entra in un negozio di abbigliamento e, mentre il commesso gli dà le spalle, ruba i soldi dalla cassa e scappa via. E' successo questo pomeriggio nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele, a Salerno. L'uomo, uno straniero di mezza età, dopo una breve colluttazione con il titolare del negozio, è poi fuggito con la refurtiva, circa 280 euro in contanti. Il ladro ha imboccato una stradina senza uscita a pochi metri dal locale e, inseguito dalla vittima, ha gettato a terra il denaro e si è allontanato di corsa tra la gente, senza che qualcuno abbia orovato a fermarlo.

“Ho avuto molta paura – racconta il negoziante – era più grande di me, ha approfittato del fatto che fossi su una scala a mettere in ordine degli abiti: ha aperto la cassa e ha preso tutti i soldi che conteneva. Appena mi sono reso conto di ciò che era accaduto, sono intervenuto per cercare di bloccarlo, ne è nata così una colluttazione nel corso della quale si è anche rotto il vetro di un appendiabiti.

Lo straniero è però riuscito a sfuggirmi ma è entrato in un vicolo cieco, così sentendosi in trappola ha lasciato i soldi a terra davanti a me, sperando che smettessi di seguirlo e così è stato. L'ho visto solo scomparire tra la gente, nessuno si è fermato ad aiutarmi", conclude il negoziante.

Sul posto sono intervenute due volanti della polizia che hanno raccolto la denuncia dell'uomo. Ora si cercherà di risalire all'identità dello straniero che è scappato via indisturbato, anche utilizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è la prima volta che episodi del genere si verificano in centro, la Camera di Commercio a tal proposito ha avviato un progetto che incrementi la videosorveglianza, proprio per dare un sostegno alla sicurezza dei negozianti che sempre più spesso si trovano a dover fronteggiare aggressioni simili.

Sara Botte