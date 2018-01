Incidente mortale: uomo perde la vita E' stato travolto da un'altra auto mentre faceva benzina

Ancora sangue sulle strade cilentane. Incidente mortale sulla Via del Mare, nei pressi di Ogliastro Marina. A perdere la vita E.F., un 78enne di Montecorice, il cuore si è fermatro per sempre nel primo pomeriggio di oggi. Questa mattina era rimasto vittima di un incidente stradale lungo la 267 Via del Mare, nei pressi di un distributore di carburante.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il 78enne si stesse immettendo sulla provinciale, dopo aver effettuato il rifornimento, quando è stato travolto da un'altra auto in transito. Sul posto sono arrivati i soccorsi. L'anziano è stato trasportato presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è morto a seguito di complicazioni.

S.B.