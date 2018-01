Sequestrati dalla guardia costiera 150 kg di pesce L'operazione al mercato ittico

Pesce in cattivo stato di conservazione e privo della documentazione che ne accerta la tracciabilità. E' scattato nella notte al mercato ittico di Salerno un maxi sequestro ad opera della guardia costiera, con la cooperazione della guardia di finanza. Denunciati i responsabili.

Gli accertamenti sono stati eseguiti presso i vari punti vendita all’ingrosso. I militari della guardia costiera hanno sequestrato oltre 150 kg di pescato a causa delle diverse violazioni riscontrate. E' stato accertato che un gran quantitativo era messo in vendita senza la dovuta tracciabilità prescritta dalla normativa sia nazionale che europea a tutela del consumatore. Nel mirino dei militari intervenuti anche oltre 100 kg di pescato in cattivo stato di conservazione, pronto per il consumo umano. Si è potuto scongiurare così un pericolo alla salute pubblica.

Alle attività hanno partecipato anche le pattuglie della guardia di finanza che hanno effettuato verifiche alle merci in entrata ed uscita dal mercato ittico. Sono stati contestati diversi verbali amministrativi e denunciati i responsabili. Nei giorni scorsi un altro ingente sequestro. Portate via 17 tonnellate di frutta e verdura non tracciabile e non sicura. Le avevano scovate i carabinieri del Nas di Salerno, con la collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, della Stazione dell'Arma di Mercatello, del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno e della locale Asl, nel corso dei controlli, partiti anhe allora nel cuore della notte, presso il Mercato ortofrutticolo (Centro Agroalimentare) cittadino. Sul posto, a coordinare le attività dei militari, il comandante del Nas, il maggiore Enzo Ferrara, e il capitano Caterina Grippo dei Forestali.

Anche in quel caso erano state riscontrate numerose irregolarità in tema di tracciabilità degli alimenti. Le ispezioni, infatti,avevano consentito di sequestrare ben 17 tonnellate di prodotti ortofrutticoli (pomodori, patate, cipolle, cavolfiori, insalate, funghi, carciofi, arance, broccoli di natale, bietole ecc.) del valore di circa 30mila euro.

