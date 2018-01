Trovato morto nella sua auto: a dare l'allarme i passanti Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118

Tragedia nel popoloso quartiere di Torrione, a Salerno. Un anziano è stato trovato senza vita da alcuni passanti. Era riverso nella propria auto, una Fiat Punto, all'interno di un parcheggio nei pressi di via Serafina Apicella.

Ad accorgersene alcuni passanti: hanno notato che l'uomo non si muoveva ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l'anziano ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Molto probabilmente il malcapitato potrebbe aver avuto un malore, mentre si trovava alla guida, che non gli ha lasciato scampo.

S.B.