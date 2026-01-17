Atalanta Under 23-Salernitana, i convocati di Raffaele: stop Tascone

Una nuova tegola. Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani alle 12:30 allo stadio Comunale di Caravaggio contro l’Atalanta U23, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Nella lista di Giuseppe Raffaele manca Tascone: influenza per il centrocampista che dovrà saltare la sfida di domani. Centrocampo ai minimi termini, con Capomaggio e De Boer favoriti per giocare in mezzo al campo nonostante le condizioni non ottimali di Golemic. Sempre fuori Cabianca e Inglese oltre Arena squalificato.
Di seguito l’elenco:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 28 Longobardi, 33 Anastasio;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 39 Iervolino, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 25 Molina, 70 Boncori.