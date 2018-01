Trovato con una lama nelle scarpe: 4 espulsioni della polizia Controllati quattro georgiani

Li hanno trovati a bivaccare in strada, nel quartiere Carmine, a Salerno. Gli agenti di polizia durante una serie di controlli ieri pomeriggio hanno fermato e identificato quattro georgiani. Durante la perquisizione, uno di loro è stato trovato con una lama di coltello nascosta nelle scarpe: è stato, pertanto, denunciato.

Gli altri tre sono stati denunciati perchè trovati senza il permesso di soggiorno: sono in corso, dunque, le procedure per l'espulsione dall'Italia. Denunciato anche un tunisino. S.Y. le sue iniziali, di 56 anni, per inosservanza del divieto di ritorno a Salerno.

S.B.