Hashish e coca in casa, beccato dai carabinieri Domiciliari per un pregiudicato 42enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa i carabinieri della stazione di Bellizzi hanno arrestato, a Montecorvino Rovella, Luca Di Lascio, pregiudicato 42enne. I militari, in una perquisizione domiciliare, hanno trovato in casa un pezzo di circa 45 grammi di hashish nascosto sotto un cuscino coprisedia, oltre a 3 grammi di cocaina (divisi in 5 dosi di cui una nascosta in una scarpa), insieme a bilancino elettronico di precisione e tre coltelli di varia grandezza.

Il 42enne si trova ora ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo già fissato per la mattinata di lunedì.

Redazione Salerno